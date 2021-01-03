Apartman garajında facia

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki binada önceki gece bir facia yaşandı. Hüseyin Şahinoğlu'nun (25) yaşadığı binanın kapalı garajına Halil İbrahim Altıntaş (25) ve Burak Karakoç (24) otomobille giriş yaptı. İddiaya göre; iki otomobilin yan yana bulunduğu dar garajda 3 arkadaş egzoz gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde garaja giren bina sakinleri, araç içinde gençlerin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.



Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından doğalgaz kaçağı olup olmadığı araştırıldı ancak bir kaçak belirlenemedi. Polis, araştırmalarını egzozdan çıkan karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde yoğunlaştırdı. Gençlerin aileleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Görgü tanıkları, 3 gencin kapalı garaja önceki gün 16.00'da otomobille girdiğini ve bir süre müzik dinledikten sonra sesin kesildiğini ifade etti. Gençlerden birinin babasının gece 23.30'da oğlunu merak edip aradığı ama ulaşamadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsiye gönderildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlk incelemede şahısların karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir" denildi.