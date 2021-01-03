‘Aşılanmak toplumsal bir görev’

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: Aşı yaptırmak toplumsal bir görev. Aşılanarak hasta olmuyoruz, aynı zamanda başkalarına da bulaştırma riskimiz azalıyor. Aşılanmayan kişilerin tekrar düşünmelerini öneriyorum.

'MUTASYONLA BAŞA ÇIKARIZ'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Mutasyon, bulaştırıcılığı artırır. Ama şu an paniğe kapılmamıza gerek yok. Biz yine maske-mesafe- temizlikle mutasyonla başa çıkabiliriz. Önceden yapılmış bazı hayvan çalışmaları, mutasyonun mRNA aşılarında herhangi bir etki yapmadığını ortaya koymuş durumda.