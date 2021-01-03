Ayşe Altuntaş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

ATV'DE yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bir yıldır aranan ve sevgilisi tarafından İstanbul Sultangazi'de öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Ayşe Altuntaş (43) soruşturmasıyla ilgili dava açıldı. Cinayeti tasarlayarak işlemekle suçlanan tutuklu sevgili kuzen Mehmet Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Zanlı Taşdelen, 4 çocuk annesi kadını katlettiğini atv'de itiraf etmiş, ifadesinde de "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm" demişti. Cumhuriyet Savcısı Muhammet İkbal Doğan tarafından hazırlanan iddianameye göre, zanlı suçu tek başına işledi. Kadını birçok kez darp etti. Olay günü de planlı olarak yanında getirdiği silahla öldürdü ve gömdü. Zanlı ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.