Bakım merkezinden yangın: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Karaman'da özel yatılı bakım merkezinde elektrik kontağından çıkan yangında, dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi. Zihinsel engelli 27 kişinin kaldığı katta elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi kurum çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale ederken 27 kişi bulunduğu kattan dışarı çıkartıldı. Yoğun dumandan etkilenen 10 kişi ise olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bakım merkezinin kurucu müdürü Abdulkadir Ötgün yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığını, sadece maddi hasar meydana geldiğini söyledi. Ötgün, "Zihinsel engellilerin kaldığı katta bir anda yangın çıktı. Katta 27 engellimiz kalıyordu. Hepsini kısa sürede tahliye ettik. Çok şükür bir can kaybımız yok. Sadece maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen hastalar var. Onlarında durumları iyi. Yangının elektrik kontağından çıktığı söylendi." dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.