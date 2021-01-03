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Başında poşet, elleri kelepçeli ölü bulundu

’da yaşayan uyruklu Novytska, evinde elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Başında poşet, elleri kelepçeli ölü bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska, evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre; Eskiçeşme Mahallesi'nde bir sitedeki evde yalnız yaşayan Novytska'ya ulaşamayan annesi, komşularını aradı. Komşuları da genç kadına ulaşamayınca polise haber verildi. Kapı çilingirle açıldığında genç kadın sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. En son 30 Aralık günü görüldüğü öğrenilen Novytska'nın ölümü ile ilgili 2 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Savcının incelemesinin ardından Novytska'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor. Öte yandan Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.
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Başında poşet, elleri kelepçeli ölü bulundu
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