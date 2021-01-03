Berat Özdemir kimdir? Gençlerbirliği oyuncusu Berat Özdemir kaç yaşında, nereli?

Berat Özdemir ismi futbol camiasında bugünlerde gündem konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un genç oyuncu için Gençlerbirliği kulübün kapısını çaldığı bilinirken, yurt dışından da pek çok takım Özdemir için harekete geçiyor. Bu bağldam oyunucuya ilişkin bilgileri öğrenmek isteyenler Berat Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor.

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Berat Ayberk Özdemir (d. 23 Mayıs 1998; Melikgazi, Kayseri) Türk futbolcu. 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giymektedir.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, 2016-2017 sezonunun devre arasında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. Hacettepe'de 1,5 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynanan 1. Lig maçında ilk kez a takım forması giydi.

Özel hayatı

Ailesinin tek çocuğu olan Berat'ın annesi diş teknisyeni iken babası askerdi. 2019 sonu itibarıyla Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümü öğrencisidir.