Kısıtlamaya rağmen devriye gezerek sokak hayvanlarını besliyor

Bingöl'de ağır geçen kış şartları ve sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından en çok etkilenen sokak hayvanları için harekete geçen Fotoğrafçı Ömer Önal (24), yaklaşık 2 aydır kendi imkânlarıyla satın aldığı kuru mamaları aracıyla merkez köylerine giderek düzenli besleme yapıyor.

Düzenli olarak Merkez Sarıçiçek köyünde besleme yapan Önal, işi gereği sadece hafta sonları besleme yapabildiğini belirterek, "kış şartlarında sokak hayvanları açlık çekmesin diye kendi imkânlarımla, kendi bütçemle aldığım mamaları sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yapıyorum bu çalışmayı. İşim gereği sadece hafta sonları yapıyorum. Yetmediği zamanlarda çevremden, arkadaşlarımdan mama yardımları ile besleme yapıyorum. Sağ olsunlar, hepsi de bu isteğimi geri çevirmiyorlar. Yetiştirebildiğim yerlere yetiştirebiliyorum, gidemediğim onca köy var. Bakamadığım hayvan sayısı çok. Erlimden geldiğince kendi aracımla devriye gezerek gördüğüm sokak hayvanlarını besliyorum" dedi.

'HAYVAN HAKLARI YASASI DEVREYE GİRMELİ'

Hayvanlara yönelik işlenen suçları önleyen hayvan hakları yasasının parlamentoya getirilip yasalaşmasını isteyen Önal, "son zamanlarda bazı haberlerde görüyorum, hayvanlara yönelik şiddet, tecavüz gibi olayları gördükçe kendimden ve insanlığımdan utanıyorum. Bu hiçbir vicdanlı insanın yapabileceği bir şey değil. Tek isteğim, sokak hayvanlarını, hayvan haklarını koruyan yasanın bir an önce yürürlüğe girmesidir. Hayvanlara yönelik kötü şeyleri yapan her kimse, kim olursa olsun, bunları yapmaya hakları yoktur. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Hiçbir canlıya, kadına, çocuğa hiçbir şekilde şiddet uygulansın istemiyorum. Bu Müslümanlığa da yakışmayacak bir harekettir. Herkes haftada ortalama 50 lira gibi bir harcama ile sokak hayvanlarına rahatlıkla bakabilir. Bu hareket dünyadaki en mutlu hareket olabilir" şeklinde konuştu.

'SOKAK HAYVANLARININ KİMSEYE ZARARI YOK'

Besleme yaptığı bölgelerde sokak hayvanlarının kendisini tanıdığını ve kimseye zarar vermediğini ifade eden Önal, "bu hayvanların kimseye zarar verecekleri bir durum yok. Her hafta sonu buraya geliyorum, köpekler geldiğimi gördüklerinde aracımın peşinden geliyorlar. Bana fiziksel herhangi bir zararları da olmadı. Saldırganlıkları da yok. Hiçbir insana zarar verebilecek kapasitede değiller. Siz zarar vermediğiniz sürece, onların zarar vermeleri mümkün değil. Bu canlılar insanlardan daha akıllı ve daha sempatik. İlk geldiğimde anneleri biraz hırçındı, koruma içgüdüsü ile hırlıyor, yavrularını korumaya çalışıyordu. Anneleri yanaştırmıyordu, zarar verebileceğim konusunda korkusu vardı. Ancak devriye gezdiğim için sürekli bu bölge üzerinde yoğunlaştım, onların bana güvenmelerini sağladım. Şu anda anne köpek, yavrularını yanıma bırakıp güvenle yanımızdan uzaklaşabiliyor. Bu bölgenin yanında bir sağlık ocağı var, orada çalışan bir temizlik görevlisi sağ olsun battaniye ve tahtalarla bu yavrulara bir barınak yapmış. Aynı zamanda kendisi de ekmek, kasap artıkları gibi besin maddeleri ile besleme yapıyor. Biz de yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

'SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYENLER, KISITLAMADAN MUAF TUTULSUN'

Kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarını beslemek isteyenlerin kısıtlamadan muaf tutulmasını isteyen Önal, "Bingöl'de herhangi bir hayvan derneği bulunmuyor. Dolayısıyla birçok arkadaşımız dernek olmadığı için dernek bünyesinde besleme faaliyeti için izin alamıyor. Bu durum Bingöl'de hayvan beslemek isteyen insanlar için ciddi sıkıntı teşkil ediyor. Bingöl'de sokak hayvanlarını beslemek isteyenlerin, en azından haftanın belirli gün ve saatinde kısıtlamadan muaf tutulmasını istiyorum" diye konuştu.

Önal, ayrıca sokak hayvanlarına yardım etmek isteyenlerin kendisine ulaşarak kuru mama yardımı göndermeleriyle besleme alanlarını genişletebileceğini söyledi.