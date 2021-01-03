Bu okuldan tarih fışkırıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Pazarören Mahallesi'nde 1938'de eğitmen kursu olarak açılan, 1940'ta ise köy enstitüsüne dönüştürülen Pazarören Köy Enstitüsü 1954'te kapatıldı. Daha sonra Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye devam eden okuldan bugüne kadar bakanlar, rektörler, hukukçular, yazarlar ile 150 profesör ve binlerce öğretmen çıktı.Pazarören Köy Enstitüsü'nün 110 dönüm arazi üzerine kurulduğunu ve kendilerinin şu anda köy enstitüsünün mirasçıları olduklarını belirten Pazarören Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Acet, okulun cumhuriyet tarihine ışık tutan eserlere sahip olduğunu söyledi. Tarihi okulun depolarından 10 binin üzerinde tarihi ve antika eşyanın çıktığını belirten Müdür Hayrettin Acet, "Okulumuz ülkemiz eğitimine köy enstitüsü, Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak 82 yıldır hizmet veriyor. Tarihi olan okulumuzun depo ve kullanılmayan eski binalarından binlerce antika eser çıktı" dedi.Hayrettin Acet, tarihi binalardan birini müzeye çevirerek eserleri sergilemek istediklerini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden binalardan birinin müzeye çevrilmesi için destek isteyeceklerini belirten Müdür Acet, "Okulumuzda köy enstitülerinden kalma çok eski makineler de bulunmakta, bunlardan birisi Türkiye'de birkaç tane bulunan 85 yıllık sinema makinesi. Ayrıca şu anda Türkiye'de sadece okulumuzda bulunan ve bir gemiyi hareket ettirebilecek güç üreten dizel jeneratörler var. Bazı müzeler bizimle irtibata geçse de bizler bunların okuldan ayrılmasını istemiyoruz" diye konuştu.