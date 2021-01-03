Bu okuldan tarih fışkırıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Pazarören Mahallesi'nde 1938 yılında eğitmen kursu olarak açılan, 1940 yılında ise köy enstitüsüne dönüştürülen Pazarören Köy Enstitüsü 1954'te kapatıldı. Daha sonra Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye devam eden okuldan bugüne kadar bakanlar, rektörler, hukukçular, yazarlar ile 150 profesör ve binlerce öğretmen çıktı.

OKUL YAKIN TARİHE IŞIK TUTUYOR

Pazarören Köy Enstitüsü'nün 110 dönüm bir arazi üzerine kurulduğunu ve kendilerinin şuanda köy enstitüsünün mirasçıları olduklarını belirten Pazarören Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Acet, okulun cumhuriyet tarihine ışık tutan eserlere sahip olduğunu söyledi. Tarihi okulun depolarından 10 binin üzerinde tarihi ve antika eşyanın çıktığını belirten Müdür Hayrettin Acet; "Okulumuz ülkemiz eğitimine köy enstitüsü, öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak 82 yıldır hizmet veriyor. Tarihi olan okulumuzun depo ve kullanılmayan eski binalarından binlerce antika eser çıktı. Bu eserler içerisinde Cumhuriyetin ilk yıllarında basılmış kitaplar, antika radyolar, gramofonlar, plaklar, gaz ocakları, atölye malzemeleri ve tablolar yer alıyor" diye konuştu.

ESERLERE YAKIŞIR BİR MÜZE YAPMAK İSTİYORUZ

Mirasçısı oldukları köy enstitüsünün şuanda kullanılmayan bir çok binasının olduğunu belirten Pazarören Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Acet , tarihi binalardan birinin müzeye çevrilerek eserlerin sergilenmek istediklerini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden binalardan birinin müzeye çevrilmesi için destek isteyeceklerini belirten Müdür Hayrettin Acet; "Okulumuzda köy enstitülerinden kalma çok eski makinelerde bulunmakta bunlardan birisi Türkiye'de bir kaç tane bulunan 85 yıllık sinema makinesi. Ayrıca şuanda Türkiye'de sadece okulumuzda bulunan ve bir gemiyi hareket ettirebilecek güç üreten dizel jeneratörler var. Bazı müzeler bizimle irtibata geçse de bizler bunların okuldan ayrılmasını istemiyoruz. Bu eserlerin ait oldukları yerde sergilenmesini istiyoruz. O yüzden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden bir binamızın müzeye çevrilmesi için destek isteyeceğiz" diye konuştu.