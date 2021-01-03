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Bu yıl hangi günlerde tatil yapacağız? belli oldu

Yeni yılın gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Yılın ilk resmi tatili, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta uygulandı. Takvime göre hafta sonlarıyla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışanlar 25 gün tatil yapabilecek. Peki, bu yıl hangi günlerde tatil yapacağız? İşte 2021 resmi tatil takvimi…

Giriş Tarihi: 3.1.2021 23:46 ABONE OL
Bu yıl hangi günlerde tatil yapacağız? 2021 resmi tatil takvimi belli oldu

Yeni yılın gelmesi ile birlikte, yeni yılda yapılacak tatiller merak konusu oldu. Yılın ilk resmi tatili, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta uygulandı. Peki, Bu yıl hangi günlerde tatil yapacağız? 2021 resmi tatil takvimi belli oldu.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2021 Yılbaşı tatili- Cuma gününe denk geliyor.

23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı- Cuma gününe denk geliyor

1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü- Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı- Çarşamba gününe denk geliyor.

2021 Ramazan Bayramı– 13-14-15 Mayıs 2021- Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor.

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 – Perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı– 20-21-22-23 Temmuz- Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma'ya denk geliyor

30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı- Pazartesi gününe denk geliyor

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Bu yıl hangi günlerde tatil yapacağız? 2021 resmi tatil takvimi belli oldu
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