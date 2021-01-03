Yeni yılın gelmesi ile birlikte, yeni yılda yapılacak tatiller merak konusu oldu. Yılın ilk resmi tatili, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta uygulandı. Peki, Bu yıl hangi günlerde tatil yapacağız? 2021 resmi tatil takvimi belli oldu.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2021 Yılbaşı tatili- Cuma gününe denk geliyor.

23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı- Cuma gününe denk geliyor

1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü- Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı- Çarşamba gününe denk geliyor.

2021 Ramazan Bayramı– 13-14-15 Mayıs 2021- Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor.

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 – Perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı– 20-21-22-23 Temmuz- Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma'ya denk geliyor

30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı- Pazartesi gününe denk geliyor