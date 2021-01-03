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Diyanet 2021 dini bayramlar takvimi: Bu yıl ne zaman kutlanacak? 2021 !

Bu yıl ne zaman? 2021'e girmemizle birlikte, en çok araştırılan konuların başında dini günler ve bayramlar geliyor. İslâm aleminde Ramazan Bayramı ile beraber idrak edilen bir diğer dini bayram olan Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman kutlanacağı, hangi aya denk geldiği öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, bu sene kutlanacak? İşte, 2021 ...

Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:18 Son Güncelleme: 3.1.2021 12:24 ABONE OL
Diyanet 2021 dini bayramlar takvimi: Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2021 Kurban Bayramı tarihi!

2021 Kurban Bayramı tarihi, yeni yıl ile beraber merak edilen konular arasında yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, dini yükümlülüklerini yerine getirmek ve tatil planlarına önceden şekil vermek için Kurban Bayramı'nın ne zaman, hangi aya denk geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri de duyuruldu. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

kURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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Diyanet 2021 dini bayramlar takvimi: Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2021 Kurban Bayramı tarihi!
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