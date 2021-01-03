Büyükşehir'de, yılın ilk büyük çalışmasına başladı

Kayseri'de Yamula Baraj gölüne kıyısı bulunan yerleşim birimlerine giden Hıdırellez Yolu'nda çalışmalar sürüyor. Yolda tehlikeli virajlar tamamen yok edilip, vadiler toprakla dolduruluyor. 900 metre uzunluğunda istinat duvarlarının yapıldığı yolda olası bir taşkına karşı derelere 180 metre uzunluğunda 4 kutu menfez yapılıyor. Ayrıca yolun fiziki yapısını korumak ve sürüş konforunu artırmak için yol üzerindeki suların toplanması için de hendekler kuruldu.

7,5 MİLYONA MAL OLUYOR

7.5 milyon liraya mal olan ve bölgeyi canlandıracak olan Hıdırellez Yolu'nda asfaltlama çalışması başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirmeye devam ettiklerini söyledi. Çalışmaların daha hızlı şekilde sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, "Yeni yılın ilk günlerinde Büyükşehir Belediyemizin çalışkan ve fedakar ekibi yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş, 1 geliş olmak üzere 3 şeritten oluşan yolun asfaltlama çalışmalarına başladı. Maliyeti yaklaşık 7.5 milyon TL'ye ulaşacak olan yol, hazır hale gelince bölgemiz için bir canlılığa vesile olacak. Kızılırmak yöresine ve havzasına, Yamula Barajı'na hitap edecek. Kuşçu Sosyal Tesisleri'ni bir bakıma canlandıracak olan önemli bir ana arterimiz olacaktır" diye konuştu.