Çaldılar, terk ettiler! Parmak izlerinden yakalandılar

İstanbul'da yaşayan mağdur H.S.'nin oto tamircisine bıraktığı 1974 model aracı, park halinde olduğu Esenler İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinden çalındı.

H.S. hemen İstanbul Emniyeti'ne başvurarak şikayetçi oldu. Soruşturma açan ve inceleme başlatan İstanbul Polisi olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerini topladı fakat şüphelilerin açık kimlikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilemedi. Araç ise Güngören İlçesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan parmak izi incelemeleriyle birlikte kimlikleri saptanan ve olayı gerçekleştirdikleri belirlenen E.M. (17) ve B.I. (17) isimli iki şüpheli kısa süre içerisinde Esenler İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Araç sahibine teslim edildi. "Oto Hırsızlığı" suçundan haklarında yasal işlem yapılan iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.