Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi görevde

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi 01 Ekim 2020 tarihinde göreve başladı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; kaçak hafriyat dökümü yaparak ormanları, su havzalarını ve çevreyi kirletenlere, kayıtsız sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak tedavi ve bakımlarının yaptırılmasına, koruma altında olan yaban hayvanlarını kaçak olarak avlayanlara, yasadışı kara avcılığı yapanlara, yasaklı ırk köpek besleyenlere ve yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan hayvanların satışını yapanlara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Kurulduğu günden itibaren çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; yasadışı yollarla ülkeye sokulup satılmayı bekleyen 10 boa yılanı, 8 piton yılanı ile 2 sakallı lertenkeleyi bulunduğu adreslerden alarak Milli Parklar Müdürlüğüne, yasaklı ırk olarak belirlenmiş olan 4 Pitbull cinsi köpeği ise, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ayrıca, ekipler kulak küpesi bulunmayan birçok sokak hayvanının da barınaklara sevk edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağladı.

JANDARMA SOKAK HAYVANLARININ YANINDA

Vatandaşların çevre ve doğal hayatın korunması konusunda farkındalığının arttırılması ile kaçak hafriyat dökümü ve kara yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler; pandemi süresince uygulanan kısıtlamalar esnasında sokaklarda yaşayan hayvanlara sahip çıkan gönüllüler ile birlikte hayvanların beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini, Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütülüyor.