'CHP genetik kodlarının gereğini yapıyor'

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Türkiye'nin bir kaç gündür CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adaletinden kuşku duyuyorum" demesi ve Sözcü Gazetesi'nin, 2020 yılının felaket ve gözyaşı getiren olayları arasında Ayasofya'nın açılışının göstermesini tartıştığını söyledi. CHP'nin genetik kodlarının gereğini yaptığını belirten Fevzi Konanç, bu gidişle CHP'nin iktidar yüzü göremeyeceğini kaydetti.

TARTIŞMALAR CHP ZİHNİYETİNİN DIŞA VURUMU

Yaşanan tartışmaların arka planında CHP zihniyetinin dışa vurumu nun yattığını belirten Fevzi Konaç; "Sanıyorum mesele CHP'nin genetik kodlarına dayanıyor. Basit bir misal üzerinden anlatırsam; hani bir çocuğun iyi veya kötü tavırları değerlendirilirken "anne/babasına çekmiş, ailesi de böyle idi, ebeveynlerinin ırsi özelliklerini taşıyor" diye tanımlarız ya. İşte bugün ki CHP, refleksleri ve tercihleri ile bana ebeveyninin vasıflarını devam ettiren bir çocuk gibi geliyor. Bu açıdan baktığımda ise verdiği tepkiler beni hiç de şaşırtmıyor. Birçok kaynaktan okuyup, anladığım kadarıyla cumhuriyetin kurucu iradesini inşa eden CHP'nin kuruluş felsefesindeki temel yaklaşımı şudur; geçmişi yok saymak, gelenekten kopmak, ecdadın hatıralarını silmek ve batılılaşmak adına, bizi biz kılan İslami değerlerden olabildiğince uzaklaşmak" diye konuştu.