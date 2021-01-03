Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 2 Ocak Milli Piyango Online ile Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğinde baştan sona yenilenen ve çılgın büyük ikramiye tutarına kavuşan, Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz çekilişte büyük ikramiyenin devir etmesi gözleri bu akşam yapılacak olan çekilişe çevirdi. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte 2 Ocak Milli Piyango Online ile Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları bilgileriyle birlikte MP TV canlı çekiliş linkine buradan erişebilir, kazandıran numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. Detaylar şöyle;
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sayısal Loto kazandıran numaralar: 3 7 9 22 27 70 20
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.