Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 2 Ocak Milli Piyango Online ile Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğinde baştan sona yenilenen ve çılgın büyük ikramiye tutarına kavuşan, Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz çekilişte büyük ikramiyenin devir etmesi gözleri bu akşam yapılacak olan çekilişe çevirdi. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte 2 Ocak Milli Piyango Online ile Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (2 OCAK CUMARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları bilgileriyle birlikte MP TV canlı çekiliş linkine buradan erişebilir, kazandıran numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. Detaylar şöyle;