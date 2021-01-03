Cinayete kurban giden Osman’ın son paylaşımı yürek sızlattı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, 24 yaşındaki Osman Çelik ve 20 yaşındaki sevgilisi Vildan İnce bir çukura gömülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili Vildan İnce'nin ailesinden 8 kişi sorguya alındı. Zanlılardan biri dün yapılan sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Çelik'in çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etti. Osman Çelik'in feci olaydan 1 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ise yürek sızlattı.

"ARKAMDAN VURULDUM"

Osman Çelik vurularak öldürülmeden 1 ay önce kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevenlerini yasa boğdu. Çelik, 1 Kasım 2020 tarihinde bir fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımında "Kendi ellerimle çizdim bu yolu. Bak, tam şurada terk edildim. Biraz ileride arkamdan vuruldum ve hemen sağı dönünce yalnız başıma kaldım." ifadelerini kullandı.