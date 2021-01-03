DASKUT'dan anlamlı yardım

Yaklaşık 1 sene önce kurulan Doğal Afet Sağlık Arama ve Kurtarma Derneği (DASKUT) 30 Ekim 2020'de 6.6 şiddetinde olan depremde özverili çalışmaları sonucu onlarca kişiyi göçük altından kurtararak bir başarıya imza atmışlardı.

İzmir depreminde derneğinin yaptığı arama ve kurtarma çalışmalarında yeni bir dernek olmalarına rağmen başarı ile çıktıklarını belirten dernek genel başkanı Tuncay Meriçlİ" Derneğimiz genç bir olmasına rağmen 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depremine ulaşan ilk ekiplerden biri olmuştur. Özverili çalışmalar sonucu onlarca vatandaşımızı göçük altından kurtarılmasını sağlarken, diğer ekiplerle koordineli çalışma içinde de bulunmuştu. Bu özverili çalışmamız başta AFAD olmak üzere çeşitli kurumlarda takdirle karşılandı. Bu özverili çalışmalarımız nedeniyle görev alan 69 arkadaşımız için ETİMADEN firmasının BOR maden ürettiği çeşitli temizlik ve hijyen maddelerinden oluşan Yılbaşı hediye kolileri gönderdiler. Bu bizi gururlandırdı, ama bizim en çok gururlandığımız ve mutlu olduğumuz olay ise kurtardığımız hayatlar oldu. "

Görev alan kişiler birlik ve beraberlik örneği gösterdiklerini belirten genel başkan Meriçli" Bu arkadaşlarımız ortak bir karar alarak, gönderilen kolileri muhtaç ailelere vermeyi kararlaştırıldı. Bu kararlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin güzel bir örnek gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz. Bu aileleri titiz bir şekilde belirlenecek" dedi.