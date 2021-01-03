Deren Talu kimdir? ATV dizisi Akıncı’da yer alan Deren Talu kaç yaşında, nereli?

ATV'nin yeni dizi projelerinden olan Akıncı'da Didem rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Deren Talu ile ilgili bilgiler merak edilerek Deren Talu kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorularla araştırılıyor.

DEREN TALU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Deren Talu, Kasım 1996 yılında Abd'de dünyaya geldi. Deren Talu, manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir. Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.