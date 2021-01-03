En büyük hayali yazdığı şiiri reise bizzat ulaştırmak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde lise 2. sınıfa giderken iki uçlu duygu-durum bozukluğu olarak bilinen bipolar bozukluğu rahatsızlığına yakalanan, 16 yıldır tedavi gören şimdiye kadar sağlıkçılar, emniyet güçleri, itfaiyeciler, şehitler, gaziler, öğretmenlere olmak üzere yüzlerce şiir yazan Melih Aykut Cerrah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini, onunla konuşma ve görme isteğini yazdığı şiire yansıttı.
Hastalığı nedeniyle okula gidemediğini şiir yazınca kendimi çok mutlu ve huzurlu hissettiğini belirten Cerrah, "Yazdığım yüzlerce şiir var. Ama içlerinden en çok Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdağan'a yazdığım şiirleri seviyorum. Dostluklar arasına siyaset girmemelidir. Bu şiirimi kendisine ulaştırmak isterdim, en büyük hayalimdi ama olmadı, AK Partili olayım olmayım, bu şiirde emek var saygı ve sevgilerimle sevgiler Cumhurbaşkanımıza" dedi.
İşte Cerrah'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiiri:
Sevgiler Cumhurbaşkanımıza
Selamlar kucak dolusu sevgiler Cumhurbaşkanımıza
Koşup sarılmak isterdim ellerinden öpmek doyasıya
Çok sevdim ölesiye kavuşmak ne güzel olurdu engeller olmasa
Bir kere görsem reisimi hastalığıma şifa
Konuşsam sohbet etsem saatlerce dakikalarca
Yüzünde tebessümü görsem sözleri ilaç olsa
Yine bugün özledim süzüldü yaşlar yanaklarımdan kağıda
Her zaman her yerde hatta her an Erdoğan dualarımda
Ülkemiz için mücadele eder korkusuzca
Yurdumda hainlere izin vermedi asla
Vatanımızı savundu korkusuzca daima
Önce Allaha sonra güvendik Reisi-Cumhurumuza
Fırsat vermedi boyun eğmedi dik duruşuyla
Proje ve eserleriyle ülkemizi tanıttı dünyaya
Kalbindeki temizliği ve güçlü maneviyatıyla
Örnek lider oldu bizlere halkına