En büyük hayali yazdığı şiiri reise bizzat ulaştırmak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde lise 2. sınıfa giderken iki uçlu duygu-durum bozukluğu olarak bilinen bipolar bozukluğu rahatsızlığına yakalanan, 16 yıldır tedavi gören şimdiye kadar sağlıkçılar, emniyet güçleri, itfaiyeciler, şehitler, gaziler, öğretmenlere olmak üzere yüzlerce şiir yazan Melih Aykut Cerrah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini, onunla konuşma ve görme isteğini yazdığı şiire yansıttı.

Hastalığı nedeniyle okula gidemediğini şiir yazınca kendimi çok mutlu ve huzurlu hissettiğini belirten Cerrah, "Yazdığım yüzlerce şiir var. Ama içlerinden en çok Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdağan'a yazdığım şiirleri seviyorum. Dostluklar arasına siyaset girmemelidir. Bu şiirimi kendisine ulaştırmak isterdim, en büyük hayalimdi ama olmadı, AK Partili olayım olmayım, bu şiirde emek var saygı ve sevgilerimle sevgiler Cumhurbaşkanımıza" dedi.

İşte Cerrah'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiiri:

Sevgiler Cumhurbaşkanımıza

Selamlar kucak dolusu sevgiler Cumhurbaşkanımıza

Koşup sarılmak isterdim ellerinden öpmek doyasıya

Çok sevdim ölesiye kavuşmak ne güzel olurdu engeller olmasa

Bir kere görsem reisimi hastalığıma şifa

Konuşsam sohbet etsem saatlerce dakikalarca

Yüzünde tebessümü görsem sözleri ilaç olsa

Yine bugün özledim süzüldü yaşlar yanaklarımdan kağıda

Her zaman her yerde hatta her an Erdoğan dualarımda

Ülkemiz için mücadele eder korkusuzca

Yurdumda hainlere izin vermedi asla

Vatanımızı savundu korkusuzca daima

Önce Allaha sonra güvendik Reisi-Cumhurumuza

Fırsat vermedi boyun eğmedi dik duruşuyla

Proje ve eserleriyle ülkemizi tanıttı dünyaya

Kalbindeki temizliği ve güçlü maneviyatıyla

Örnek lider oldu bizlere halkına