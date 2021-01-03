Erciş’te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli A.T. isimli şahsın ev ve eklentilerinde çok sayıda kaçak silah olduğuna dair elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan karar doğrultusunda evde arama yapıldı.

Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, JASAT, KOM ve Mayın/Bomba Arama Köpek Timi birimleri ile birlikte yapılan aramada, şüpheli şahsının ev ve eklentilerinde ruhsatsız ve geçerli herhangi bir belgesi bulunmayan; 3 9 mm çapında tabanca, 1 taururs marka tabanca, 1 CZ75 marka 9 mm çapında tabanca, 1 TARIQ IRAQ-Beretta marka 9 mm çapında tabanca, 12 tabanca şarjörü, 11 9 mm çapında tabancaya ait şarjör, 1 7,65 mm çapında tabancaya ait şarjör, 522 fişek, 389 adet 9 mm çapında fişek, 133 7,65 mm çapında fişek, 1 delta marka tek kırma av tüfeği, 36 9 mm çapında fişek kuru sıkı tabanca mermisi, 1 12 calibre av tüfeği fişeği, 1 sarı renk muşta ele geçirildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde belirtilen silah ve mühimmatlara el konulurken, ev sahibi şüpheli A.T. isimli şahıs çıkarıldığı Erciş Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.