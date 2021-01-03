Esenyurt'ta otomobilden yola pompalı tüfek atıldı

Olay Esenyurt, Fatih Mahallesi'nde gece sat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobil ile 884. Sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri de durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta inceleme yaparken, bir yandan da çevrede şüpheli araçlar üzerinde araştırma başlattı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen otomobilde bulunan kişi ya da kişiler durmayarak kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı otomobilde bulunan şüpheliler 881. Sokağa geldiği esnada araçta bulunan pompalı tüfeği sokağa atarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri de şüphelilerin pompalı tüfeği attığı sokağa olay yeri şeridi çekerek önlem aldı. Sokakta inceleme yapan polis ekipleri pompalı tüfeği detaylı inceleyerek delil torbasına koydu. Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri havaya ateş eden kişi ya da kişilerin sokağa pompalı tüfeği atan kişilerle aynı olup olmadığını çok yönlü araştırdığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.