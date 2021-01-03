Eskinin modası yeniden trend oldu

Şanlıurfa'da ev ve işyerlerinde şark köşesi yapma geleneği gün gittikçe yaygınlaşıyor. Modern ve klasik koltuk takımları her yıl yeni modelleriyle mağazalarda yerini bulsa da, kullanıcılar evlerinde, salon ve misafir odalarında farklı bir tasarım hazırlamak istiyor. Daha önceleri köylerde ve odalarda eksik edilmeyen şark odasını şimdi de evlerin oturma grubu listesine girerek moda oldu.

Özellikle koltuk takımlarının her yıl yeni yeni modellerinin ortaya çıkmasının sürekli olarak yenilenme ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten esnaf özellikle ev hanımlarının koltuk takımları yerine tercihlerinin şark köşeleri olduğunu söyledi.

Şark odası esnafı, Şanlıurfa'da örf ve adetlerin devam ettiğini belirterek, "Bunların biriside şark odası geleneği. Yerli halkın yanında yabancılarında dikkatini çekiyor çoğu zaman. Özellikle tarihi yapıyı yaşatmak isteyen vatandaşlar bunları tercih ediyor. Maliyeti ise yeni modern mobilyalara oranla daha uygun. Uzun bir süre bizler unutulmuştuk. Şimdileri ise vatandaşlar eskiye rağbet duymaya başladı. Şark odalarında bizim hasır yastık dediğimiz yastıklar vazgeçilmez unsurdur. Sedir ve sünger minderler hasır yastıkla birleştiği zaman şark odalarını oluşturur. Sergi olarak eskiden el dokuma kilimler kullanılırken şimdi artık koyu renkli halılar tercih ediliyor" diye konuştu.