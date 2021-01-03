Evde kumar baskını, 8 kişiye ceza

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde kumar oynandığına dair ihbar alan Trabzon İl Jandarma ekipleri adrese yaptığı baskında 8 kişinin iskambil kağıtlarıyla ve okey takımıyla oyun oynarken yakaladı.

Evde oyun oynayan 8 kişiye 5326 Sayılı Kanunun 34. Maddesine istinade Kumar Oynamaktan ve 1593 Sayılı Kanunun 282. Maddesine istinaden sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan toplamda 35.200 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, daire sahibi H.K. isimli şahıs hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.