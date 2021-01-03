Gölcük tarihine sahip çıkıyor

Kocaeli Gölcük İlçesi Örcün Köyünde bulunan Sultan Baba Türbesi yanındaki Tarihî Hamam ve çeşmelerin restorasyonu ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda alınan izinler ve yapılan ihaleler sonrasında restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi yapılar, tamamlandıktan sonra İl ve İlçenin turizmine katkı sağlayacak.

ASLINA UYGUN YAPLIYOR

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde, Türbe yakından yer alan tarihi hamamda incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemeler sonucu mevcut yapının depreme dayanıklı olmadığı rapor edildi. Bunun üzerinde tarihi hamamın aslına uygun olarak aynı yerinde, mevcut malzemesi ile aslına uygun olarak restore edilmesi kararlaştırılarak geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlandı.

İLÇE TURİZMİNE BÜYÜK KATKI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, ustaların yönlendirme ve yardımı ile, gelecek kuşaklara aktaracak tarihî yapının duvarına bir de taş yerleştirdi. Gölcük'ün kültürel ve tarihi miraslarına sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Sezer, hamamın restorasyon çalışması ve Sultan Baba Türbesinin çevre düzenlemeleri tamamlandıktan sonra, bu mekânların ilçe turizmine de büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

TÜRBE İLE İLGİLİ BİLGİLER

Çevre düzenlemesi devam eden Sultan Baba Türbesi, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi Değirmendere Örcün Köyü'nde selvi ağaçlarıyla çevrili tepede yükseltilmiş platform üzerinde yer alan Osmanlı Dönemi'ne ait tek türbe mekândır. İçinde Sultan Baba'ya ait ahşap sanduka ile III.Selim'den kalma H.1203 (M.1787) yıllarına ait berat bulunmaktadır. Türbe girişinin sağında yer alan alanda ise 1879 tarihli Osmanlı Mezarı bulunmaktadır. Yine bu alanda yer alan tarihi hamam ve çeşmelerde yer alıyor.