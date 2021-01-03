Gündüz vakti oto yıkamacıdaki lüks aracı çaldılar!

Ben, teslim almadığımı söyledim. Buraya geldiğimde üç tane hırsız tarafından çalındığını öğrendim. Bir kişi elemanı burada oyalayarak konuşturuyor. Bir kişi anahtarı alıyor. Kamera kayıtlarında da gözüküyor zaten. Herhalde bir gün önceden buraya gelmişler. Kameralarda da gözüküyor. Burayı takibe almışlar" şeklinde konuştu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızların kaçarken aracı oto yıkamada çalışan bir kişinin üzerine sürdükleri görüldü.



