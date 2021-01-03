‘Güzel kızım için dua edin’

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde başına yorgun mermi isabet eden ve yoğun bakıma alınan Hanife Büşra Konyar'ın (17) babası İbrahim Konyar, sosyal medya hesabından "Silah atanları Allah'a havale ediyorum. Güzel kızım, küçük kuzum için dua edin" paylaşımı yaptı. Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde Hükümet Caddesi'nde yürüyen Hanife Büşra bir anda yere yığıldı. Apar topar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın çekilen tomografisinde, başına mermi isabet ettiği belirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Talihsiz genç kızın tedavisine devam edilirken, olayın ardından büyük şok ve üzüntü yaşayan Büşra'nın ailesinin umutlu bekleyişi de sürüyor.

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Acılı baba İbrahim Konyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Baba Konyar, "Güzel kızım, küçük kuzum Büşra bir magandanın silahından çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Dualarınızı bekliyoruz. Silah atanları da Allaha havale ediyorum. Yüce Allah'ım yar ve yardımcımız olsun" paylaşımında bulundu.