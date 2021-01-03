‘Hayat Kimliğinle Kolay’ uygulamasına yoğun ilgi

Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartına ücretsiz olarak entegre edildiği "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulamadan 3 ayda 800 bin kişi yararlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımı yapılan ve sürücü belgelerindeki bilgilerin çipli kimlik kartlarına aktarıldığı uygulama, geçen yıl eylülde hayata geçmişti. Vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya, en fazla talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi. Uygulamadan 3 ayda 800 bin kişi faydalandı.