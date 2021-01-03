HAYDİ 5 ayda yüzlerce hayvana dokundu

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması; 28 Temmuz 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla hayvanlara karşı uygulanan şiddeti önlemek amacıyla hayata geçirildi. Kurulduğu günden bu yana sadece 5 ay içerisinde yüzlerce hayvana "hayat" olan HAYDİ, hayvanseverlerin de sıkça kullandığı bir uygulama oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından paylaştığı açıklamada HAYDİ uygulamasıyla 2020 yılında 650 olaya müdahale edildiğini duyurdu.

65 BİN 800 KİŞİ TARAFINDAN İNDİRİLDİ

Soylu, HAYDİ uygulamasının 5 ayda 65 bin 800 kişi tarafından indirildiğini ve uygulama üzerinden yedi bin 300 ihbar yapıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tam açıklaması ise şöyle: 2020'de canlarımızı, hayvanlarımızı da unutmadık. Çevre Doğa ve Hayvan Polisi kuruldu. İki bin 500 personel 1010 araç ile toplamda 650 olaya müdahale edildi. #HAYDİ uygulamasını 65 bin 800 kişi indirdi, 7 bin 300 ihbar yapıldı. 2021'de polisimiz ve jandarmamız ile tüm Can'lar için."