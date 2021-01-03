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İki arkadaşın bir garip kavgası! O anlar kamerada!

Görüntüler Arnavutköy'de kaydedildi. İki arkadaş, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle yumruk yumruğa birbirine girdi. Araya vatandaşlar girerek kavga eden arkadaşları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca yumruk yumruğa kavga eden ikili bir süre sonra ayrılıp ardından hiçbir şey olmamış gibi birbrine sarıldı. Olay karşısında mahalleli büyük şaşkınlık yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 09:24 ABONE OL
İki arkadaşın bir garip kavgası! O anlar kamerada!

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, iddiaya göre, iki arkadaş kendi aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Sokak ortasında birbirleriyle dakikalarca kavga eden arkadaşları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Bir süre daha kavga eden iki arkadaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarıldı. Durum karşısında kavgayı ayırmak için gelen mahalleli ise neye uğradığını şaşırdı.

İki arkadaşın sokak ortasındaki kavgası, bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadaşların uzun süre tekme tokat kavga ettikleri görülüyor. Kavga eden şahısların birbirilerini yerlerde sürükledikleri görülüyor. Görüntülerde mahallelinin gençleri ayırmaya çalıştığı, gençlerin daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak yollarına devam ettikleri görülüyor.

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İki arkadaşın bir garip kavgası! O anlar kamerada!
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