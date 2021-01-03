İki sevgiliyi öldürüp dağlık araziye gömmüşler

Kırşehir'ın Kaman ilçesinde Osman Çelik (25) ve sevgilisi Vildan İnce'nin (24) öldürülüp dağlık arazide toprağa gömülmüş cesetleri bulundu. İlçe merkezinde sevgilisi Vildan İnce ile birlikte yaşadığı belirtilen Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan İnce'nin ilçeye bağlı Bayramözü Köyü'nde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine jandarma, köyde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Vildan İnce'nin de kayıp olduğu belirlendi. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan İnce'nin cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu. Çelik ve İnce'nin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Genç sevgililerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, firari iki kişinin arandığı öğrenildi. Bayramözü Köyü'nde yaşayan ve evli olan Vildan İnce'nin eşinden ayrılarak Osman Çelik'in yanına geldiği ve 2 aydır Osman Çelik ile birlikte yaşadığı iddia edildi.

Jandarma tarafından yapılan aramada Osman Çelik ve Vildan İnce'nin dağlık arazide toprağa gömülmüş cesetleri bulundu. Çiftin silahla öldürüldüğü belirlendi.