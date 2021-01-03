“İngiliz Kadir” arkadaşının evinde ölü bulundu

Kilis'in Helvacıoğlu mahallesinde meydana gelen olayda, bir evden silah sesi gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri içeri girdikleri şehirde "İngiliz" lakabıyla tanındığı öğrenilen 30 yaşındaki Kadir Sağlam'ı başından vurulmuş halde buldu. 112 Acil Ekiplerinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit ettikleri Sağlam'ın cesedi otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgisi olan 2 kişi yakalayıp gözaltına alırken, olay yerinden kaçan şüpheli 2 kişiyi bulmak için ise geniş çaplı soruşturma başlattı.