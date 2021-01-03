İş yerine pompalı tüfekle saldırdılar

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine, akşam saatlerinde gelen bazı kişiler, aniden yanlarında getirdikleri pompalı tüfek ile art arda ateş açtı.

Olayı gerçekleştiren 2 kişi hızla oya yerinden uzaklaşırken, iş yerinde bulunan E.A(25) isimli kişi ise yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri dizinden yaralanan E.A'yı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, olay yerinde incelemelerde bulunan polis, olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.