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'nda yunus şöleni

’nda sokağa çıkma kısıtlamasında ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle yunus balıklarının görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı. Sevimli yunuslar, turistlerin ilgi odağı oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 16:33 ABONE OL
İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni

Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı'nın birçok noktadasın da yunus balıkları görülmeye başlandı. Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunus sürüsü, adeta boğazın tadını çıkardı.

Yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan görüntülendi. Yunus balıklarının görüntüsü belgesellik görüntüler oluşturdu. Yunus balıkları aynı zamanda, turistlerin de ilgi odağı oldu. Turistler boğazın serin sularına defalarca dalıp çıkan yunusları cep telefonlarıyla görüntüledi.


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İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni
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