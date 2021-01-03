İstanbul'da corona virüs kısıtlaması hiçe sayıldı! Bağdat Caddesi doldu taştı

"EVİN İÇİNDE KAFAYI YEDİK"

Bir başka vatandaş ise, "Gideceğim peynir, zeytin, domates alacağım. Ne yiyeceğim? Bir hava alayım. Evin içinde kafayı yedik. Bu gidişle Kozyatağı'na akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim. O hale geldik. Hepimiz kafayı yedik, evin içinde otur otur… Mahkumsun. Bu makul bir şey mi? Şu bankta oturmak yasak. Demin otururken polisler geldi, 'oturma amca' dediler. Bankta oturunca ne oluyor ya? Bunun cevabını versin bir bilim adamı" diye konuştu.

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