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Jandarma’dan definecilere şok baskın

’ın Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünün kümbet mevkiinde sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 3.1.2021 18:48 ABONE OL
Jandarma’dan definecilere şok baskın

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve organize suçlarla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Şüphelilerin suçüstü yakalanabilmesi amacıyla Jandarma ekiplerince kazı yapılacak yerde pusu kuruldu. Şüpheliler kazı yaptıkları yere gelince Jandarma ekiplerince baskın yapıldı.

Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan A.U. (35) S.Ç. (22) ve F.A. (32) isimli 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Olay yerinde yapılan incelemede şahısların yaklaşık 50 cm genişliğinde (3) metre derinliğinde çukur açtıkları, üç metrelik çukurun içinde yaklaşık 20 metrekarelik odanın bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alınarak haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanununda yer alan izinsiz kazı yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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Jandarma’dan definecilere şok baskın
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