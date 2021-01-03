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Kaçmaya çalıştılar! 37 bin lira ceza yediler

’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir adreste kumar oynayan 11 kişiye ve iş yeri sahibine 37 bin 800 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin arka bahçesinden başka bir iş yerinin bahçesine kaçmaya çalışan 11 kişi gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:13 ABONE OL
Kaçmaya çalıştılar! 37 bin lira ceza yediler

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden polisler iş yerinin kapılarının kapalı olduğunu ve içeride bulunan kişilerin iş yerinin arka çıkış kapısından başka bir adresin bahçesine geçtiklerini fark etti. 11 kişi gözaltına alındı. Söz konusu iş yerindeki masalarda oyun takımları ve küllüklerde sigara izmaritleri olduğu ve adreste alkol servisi yapıldığı tespit edildi. İş yerinin sahibi ve iş yerinde bulunan toplam 12 kişiye toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası kesildi. İş yeri ise Ataşehir İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Kaçmaya çalıştılar! 37 bin lira ceza yediler
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