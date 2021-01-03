Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri KADES kadın muhtarlara tanıtıldı

kadın muhtarlara tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı'nca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulamasını () polisi kadın muhtarlara tanıttı ve mahallelerindeki kadınlara programı akıllı cep telefonlarına indirtmelerini istedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 3.1.2021 11:48 ABONE OL
KADES kadın muhtarlara tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı KADES uygulamasının 1 milyon 174 bine ulaştığı bildirmişti. 2021 yılında ise hedefin 2 milyon kadına bu programı indirmek olduğu kaydedilmişti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri bu hedefe uluşmak için aralıksız çalışıyor.

Daha önce sokak sokak, mahalle mahalle gezerek uygulamayı indirten polisler bu kez de kadın muhtarla dayanışma yaptı. Kadın muhtarları ziyaret eden polisler KADES programını anlatıp broşür dağıttı. Polisler kadın muhtarlara mahalledeki bütün kadınlara bu programı anlatıp mutlaka indirtmelerini sağlamaları istedi.

Polisler uygulama sayesinde kadınların erkek şiddetine maruz kalmadığını bir tıkla en fazla 5 dakika da polisin kadının yanında olduğunu söyledi. Kadın muhtarlarda gönüllü olarak seve seve bu uygulamayı kadınların indirmesi için çalışacaklarını, artık erkek şiddetinin son bulması gerektiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
KADES kadın muhtarlara tanıtıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA