KADES kadın muhtarlara tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı KADES uygulamasının 1 milyon 174 bine ulaştığı bildirmişti. 2021 yılında ise hedefin 2 milyon kadına bu programı indirmek olduğu kaydedilmişti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri bu hedefe uluşmak için aralıksız çalışıyor.

Daha önce sokak sokak, mahalle mahalle gezerek uygulamayı indirten polisler bu kez de kadın muhtarla dayanışma yaptı. Kadın muhtarları ziyaret eden polisler KADES programını anlatıp broşür dağıttı. Polisler kadın muhtarlara mahalledeki bütün kadınlara bu programı anlatıp mutlaka indirtmelerini sağlamaları istedi.

Polisler uygulama sayesinde kadınların erkek şiddetine maruz kalmadığını bir tıkla en fazla 5 dakika da polisin kadının yanında olduğunu söyledi. Kadın muhtarlarda gönüllü olarak seve seve bu uygulamayı kadınların indirmesi için çalışacaklarını, artık erkek şiddetinin son bulması gerektiğini söyledi.