KADES sayesinde bir kadın daha kurtuldu

Bursa'da boşanmak üzere olduğu eşi M.E. tarafından evinde usturalı saldırıya uğrayan Ç.E., telefonuna yüklediği KADES acil durum butonu sayesinde ölmekten kurtuldu. Merkez Nilüfer İlçesi'nde ikamet eden ve eşi M.E. ile boşanma aşamasında olan Ç.E., Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu KADES uygulamasını cep telefonuna indirdi. Boşanmak istediği M.E.'nin konuşmak için evine gelmesi üzerine cep telefonunu elinden bırakmayan genç kadın, eşiyle tartışmaya başladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde başlayan tartışma ile birlikte M.E.'nin kendisine hakaretler etmeye başlaması üzerine KADES acil yardım butonuna basan Ç.E., eşi tarafından usturalı saldırıya uğradığı sırada gelen polisler tarafından kurtarıldı. Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.