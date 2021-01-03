Kadına yönelik şiddeti önlemede etkin çalışma

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 'sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde Adalet Bakanlığı tarafından 'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri' ile önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Suç mağdurlarının adli süreçte desteklenmesini temel hareket noktası olarak belirleyen bakanlık, adliyelerde adli görüşme odaları yaygınlaştırıldı.

Onarıcı adalet politikaları çerçevesinde mağdur odaklı uygulamalar gerçekleştiren Adalet Bakanlığı, 2020'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 'sıfır tolerans' çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili adli süreçleri hızlandırarak etkin hale getirdi. 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlanması ile ilgili hızlıca hayata geçirilen uygulamada, şiddet mağdurlarına meslek edindirme kursları, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ekonomik ve sosyal yardımlarından öncelikle yararlandırılması sağlandı.

105 ADLİYEDE 803 UZMAN HİZMET VERİYOR

Adalet Bakanlığı mağdurları adli süreçte bilgilendirmek ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunmak üzere ülke genelinde 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kurdu. Kurulan ADM'lerde görevli 803 uzman tarafından şiddet mağdurlarına psiko-sosyal destek hizmeti veriliyor. Adalet Bakanlığı tarafından 400 uzman alımı daha alınarak psiko-sosyal destek ünitelerini iki kat artırarak daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Adalet Bakanlığı, suç mağduru çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kırılgan grupta yer alan mağdurların adli süreçte ikincil örselenmelerinin önüne geçmek, uzmanlar eşliğinde uygun ortam ve yöntemle özellikle yargılama sürecinde ifade ve beyanlarının alınabilmesi amacıyla 2017 yılında 'Adli Görüşme Odaları'nı hayata geçirmişti. Bu odaların sayısı her yıl periyodik olarak attırıldı. 2019 yılında 59 olan 'Adli Görüşme Odası' sayısı 2020 sonunda 90'a çıkarıldı.

ŞİDDET EYLEMİ GÖSTERENLERE ÖFKE KONTROLÜ PROGRAMI

Adalet Bakanlığı tarafından kadına karşı şiddet eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere yönelik öfke kontrolü programları uygulanıyor. Şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda bu yöndeki tespitler Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) bildiriliyor. Ayrıca kadına yönelik şiddet faili tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için ilgili kolluk birimine bildiriliyor.