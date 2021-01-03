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Şoke eden olay! Kardeş kavgasında kan döküldü

'da kardeşler arasında yaşanan tartışmada kan döküldü! ilçesinde 2 kardeşini bıçaklayarak yaralayan olaydan sonra kaçan şahıs yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 3.1.2021 17:50 Son Güncelleme: 3.1.2021 17:53 ABONE OL
Şoke eden olay! Kardeş kavgasında kan döküldü

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Akabe Mahallesi Kondu Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre Erdal Ş. Ahmet Ş. ve Mehmet Ş. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönmüştü. Çıkan kardeş kavgasında Mehmet Ş., diğer iki kardeşini bıçakla yaralayarak olay yerinde kaçmıştı.Mehmet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kardeşlerini bıçakla yaralayan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.yakalanan Mehmet Ş,sağlık kontrolü için Mehmet Akif inan ve araştırma hastanesine getirildi burada alına sağlık raporundan sonra Emniyete götürüldü

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Şoke eden olay! Kardeş kavgasında kan döküldü
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