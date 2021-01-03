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’te silahlı alacak kavgası

'te alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Kadir Sağlam (27) öldü, 3 arkadaşı gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 17:41 ABONE OL
Kilis’te silahlı alacak kavgası

Olay, öğle saatlerinde Helvacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan Kadir Sağlam, R.Y., R.Y., C.B. ve Ş.A. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Kadir Sağlam hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Sağlam'ın cansız bedenini otopsi için morga götürürken, 3 arkadaşı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kilis’te silahlı alacak kavgası
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