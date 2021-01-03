Kilis’te silahlı alacak kavgası

Olay, öğle saatlerinde Helvacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan Kadir Sağlam, R.Y., R.Y., C.B. ve Ş.A. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Kadir Sağlam hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Sağlam'ın cansız bedenini otopsi için morga götürürken, 3 arkadaşı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

