Kırşehir’de tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kırşehir'in Mucur ilçesi Tekkent mevkiinde Kayseri'den Ankara istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan 44 LT 333 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Şarampole yuvarlanan et yüklü tırın içindeki gıda malzemeleri etrafa saçıldı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine Mucur itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü ve yanındaki bir kişi itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü Taner Özdoğan'ın (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.