Kısıtlamanın son gününde de Bursa’da manzaralar aynı

Bir süredir uygulanan kısıtlamalarda Bursa'da sokağa çıkmakta ısrar eden çok sayıda vatandaş ve polis arasında adeta köşe kapmaca oynanıyor. Her kısıtlama döneminde en çok ceza yazılan illerin başında gelen Bursa'da, yılbaşını da kapsayan 80 saatlik kısıtlamada bildik görüntüler yine yaşandı. Bursa Polisi, kısıtlamaya delen vatandaşlarla ilgili gelen ihbarlara yetişmekte güçlük çekiyor.

TOP OYNAYAN DA VAR GEZİNEN DE

Bahardan kalma havaların yaşandığı Bursa'da yasak dinlemeyen özelikle de gençlerden oluşan çok sayıda vatandaş kendini yine sokaklara attı. Yapılan ihbarlara giden ekipler, top oynayan, paten kayan, gezinen, ve çekirdek çitleyen vatandaşlarla karşılaşıyor. Kısıtlamadan muaf olmadıkları tespit edilen çok sayıda kişiye ceza kesildi. Kesilen cezaların yüksek olduğunu ve hiçbir şekilde iptal yada yapılandırması olmadığının altını çizen ekipler, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.