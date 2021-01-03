Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamayı ihlal eden şahıstan şaşırtan savunma! "Cezaevinden izinliyim"

Kısıtlamayı ihlal eden şahıstan şaşırtan savunma! "Cezaevinden izinliyim"

’ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi. Polisin "Neden dışarıdasınız?" sorusuna para cezası kesilenlerden biri, "Cezaevinden izinliyim. Hava almak maksadıyla çıktım" diye cevap verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:43 ABONE OL
Kısıtlamayı ihlal eden şahıstan şaşırtan savunma! Cezaevinden izinliyim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den, 4 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. Esenyurt Meydanı'nda yapılan denetimlerde, polis ekipleri, 3 kişiyi durdurarak neden dışarı olduklarını sordu.

Durdurulanlardan birisi polisin sorusuna "Teyzemlerden geliyorum, evime gidiyorum" diye cevap verirken, diğer bir kişi ise "Cezaevinden izinliyim. Hava almak maksadıyla çıktım" dedi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı.

Son dakika haberi: Banka çalışanından dev vurgun! 12 milyon lira dolandırdı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamayı ihlal eden şahıstan şaşırtan savunma! "Cezaevinden izinliyim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA