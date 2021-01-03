KPSS 70 ve 65 puan altı alım yapan yerler hangileri? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile atama tercih taban puanları!

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara devlet dairelerinde memur olma imkanı sağlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları sınava girenler tarafından heyecanla bekleniyor. KPSS sonuçlarının açıklanması sonrası 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen memur adayları KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? Yanıt arıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70 PUANLA NERELERE GİRİLİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;

KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar listesi ve diğer tüm detaylara aşağıda yer alan linkler tıklayarak erişebilirsiniz...