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70 ve 65 puan altı alım yapan yerler hangileri? tercih kılavuzu ile atama tercih taban puanları!

ortaöğretim puanlarının açıklanması ile birlikte 70 puan altı alım yapan yerler merak konusu oldu. Sonuçlara göre 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? Sorusuna cevap arıyor. İşte KPSS ortaöğretim puan türünde 70 puan altında atanan kadrolar…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 01:30 ABONE OL
KPSS 70 ve 65 puan altı alım yapan yerler hangileri? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile atama tercih taban puanları!

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara devlet dairelerinde memur olma imkanı sağlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları sınava girenler tarafından heyecanla bekleniyor. KPSS sonuçlarının açıklanması sonrası 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen memur adayları KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? Yanıt arıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70 PUANLA NERELERE GİRİLİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;

KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar listesi ve diğer tüm detaylara aşağıda yer alan linkler tıklayarak erişebilirsiniz...

KPSS 2020/1 ATAMALARINA GÖRE PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2020 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar şu şekildedir:

  • İşçi alım ilanları
  • 4/B'li personel alım ilanları
  • Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı
  • Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,
  • Askeri kurumlara sivil memur alımı

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KPSS 70 ve 65 puan altı alım yapan yerler hangileri? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile atama tercih taban puanları!
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