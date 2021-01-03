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Kuma getiren eşini bıçakla yaraladı

DHA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Kuma getiren eşini bıçakla yaraladı
Diyarbakır'da S.Ş. (46) adlı kadın, üzerine kuma getiren eşi M.Ş.'yi (43) çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. M.Ş. tedaviye, S.Ş. ise gözaltına alındı. Olay, Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir sitenin 7'nci katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.Ş., mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı haldeki M.Ş., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ş. de gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Kuma getiren eşini bıçakla yaraladı
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