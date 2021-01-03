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Kuş sürüsüne giren uçak acil iniş yaptı! Ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirdi...

Turkısh Cargo'ya ait İstanbul -Almatı seferini yapan uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.  THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 08.40'ta kalkan THY'ye ait TK6220 sefer sayılı ISL-ALA (Almati) kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaştı. ISL-ALA-CAN-ISL uçuş rotası bulanan B777-F tipi kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 3.1.2021 15:22 Son Güncelleme: 3.1.2021 15:32 ABONE OL
Kuş sürüsüne giren uçak acil iniş yaptı! Ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirdi...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Turkish Cargo'ya ait TK-6220 sefer Boeing 777 tipi kargo uçağı saat 08.40'da Almatı seferini yapmak üzere havalandı.

Uçak havalandıktan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Olay sonrası uçağın burun ve gövde kısmında hasar meydana geldi.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş izin istedi. Bunun üzerine Boeing 777 tipi uçak yakıt boşatmak için havada tur attı.

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Yakıt boşaltan uçak daha sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak seferden alınarak bakım için hangara çekildi.

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Kuş sürüsüne giren uçak acil iniş yaptı! Ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirdi...
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