Kuştepeli Romanlardan sazlı sözlü yardım tepkisi

İstanbul'un ilçelerinden Şişli'ye bağlı Kuştepe Mahallesinde yaşayan müzisyenler bir araya gelerek, pandeminin başlamasının ardından getirilen kısıtlamalara birlikte yaşadıkları zorlukları çaldıkları müzik aletleri ile anlatmaya çalıştı.

Geçimlerini çeşitli programlara, etkinliklere, düğün vb. organizasyonlara gidip müzisyenlik yaparak kazandıklarını söyleyen mahalleli, eğlence yerleri ve düğün salonlarının kapanmasıyla birlikte işsiz kaldıklarını ve geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi. Bu süreçte birçok farklı iş kolundaki çalışanlara destek sağlandığını belirten müzisyenler, kendilerine herhangi bir yardımın yapılmadığını devletin müzisyenlere yaptığı yardımdan da faydalanamadıklarını ifade ettiler.

"MÜZİSYENLERİMİZ PANDEMİDE YAPILAN YARDIMLARDAN YARARLANAMADI"

Müzisyenliğin Kuştepe'de yaşayanların en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten mahalle muhtarı Eyüp Demirkıran, "Kuştepe'de yaşayanların yaptıkları bazı meslekler var. Kadınlarımız ev temizliğine giderdi mesela, gidemez oldu, çiçek satanlar çiçek satamaz oldu. Özellikle burada gördüğünüz müzisyen arkadaşlar pandemiden hiçbir şekilde yararlanamadılar. Biz Kuştepeliler olarak buradan sesimizi duyurmak, yerele ve genele seslenmek istiyoruz. Müzisyen kardeşlerimiz gerçekten açlık sınırının altında yaşıyorlar. Dolayısıyla sesimizi duysunlar istiyoruz, bu sesi de müzikle duyurmak istiyoruz. Haluk Levent bugün burada bulunan müzisyen arkadaşlarımız için erzak yardımında bulundu. Mahallem adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada yüz yirmi müzisyene erzak kolisi dağıtılacak" dedi.

"PANDEMİ BİTENE KADAR MAAŞ BAĞLANSIN"

Müzisyenlerin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Kuştepe Roman Müzisyenler Derneği Başkanı Ramazan Güçler ise, "Müzisyen arkadaşlarımız çok mağdur durumdalar. Yetkililerden ricamız bu arkadaşlara pandemi bitene kadar aylık 900 ile bin TL arası bir maaş bağlansa en azından geçinebilirler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da sesleniyorum. Başkanımız bizleri, Romanları sever, bilir. Bizim nasıl mağdur olduğumuzu görsün, hepimiz çok mağduruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bu pandemi biter" şeklinde konuştu.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Çok zor durumda olduklarını söyleyen Roman müzisyenler, "Pandemi ortamından çok etkilendik, bir hayli zorluklar yaşadık. Müzisyenler olarak mağdur olduk. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bize de yardım etmelerini istiyoruz. Biz ekmeğimizi bundan kazanıyorduk. Dört beş kişilik müzisyen grubuyla bir sanatçıya ya da restorana gidip çalışıp ekmeğimizi çıkarıyorduk ama şimdi iş yerleri kapalı olduğu için öyle bir ortam yok. İş yerleri kapalı olduğu için biz de evlerimizde kalıyoruz ve müzisyenler olarak gerçekten çok zor durumdayız" ifadelerini kullandılar.

"ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI BİZİMLE İLGİLENMEDİ"

Bir yıldır yardım beklediklerini söyleyen Sebahattin Kalay ise, "Şu ana kadar kimseye bir yardımda bulunulmadı. Bizler sonuçta evimizi bu meslekle geçindiriyoruz. Neredeyse bir yıldır ne zaman yardım edilecek diye hala bekliyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun, zor bir dönemden geçiyoruz. Sağ olsun Şişli Belediye başkanımız da bizlerle hiç ilgilenmedi. Kimse bizimle ilgilenmiyor," diye konuştu.

Romanların sadece müzisyenlik yaptığını ekmeklerini bununla çıkardıklarını belirten Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran, birçoğunun ünlülerin arkasında çaldığını fakat sanatçılardan da bir yardım görmediğini kaydetti. İçlerinde sadece Sanatçı Haluk Levent'in yüz yirmi müzisyen için gönderdiği erzak kolilerinin müzisyenlere dağıtılarak geçici bir teselli kaynağı olduğu kaydedildi. Pandemi nedeniyle yardım alamayan ve isyan eden Roman müzisyenler Kuştepe meydanda ekmeklerini kazandıkları çalgı aletlerini çalarak oynayıp yetkililere seslendiler.