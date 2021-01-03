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kimdir? 2020 finalisti kaç yaşında, ? İşte detaylar...

ekranlarında yayınlanan 2020 yarışmasının finaline çıkan ’na ilişkin detaylar izleyenler tarafından merak edilerek kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Yarışmanın favori ismine ilişkin merak edilen MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının tüm detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 03:21 Son Güncelleme: 4.1.2021 03:22 ABONE OL
MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

6 aylık kıyasıya mücadeleye sahne olan 2020 MasterChef Türkiye yarışmasında son 2'ye kalarak finalde yarışmaya hak kazanan MasterChef Barbaros Yoloğlu ile ilgili detaylar yarışmanın izleyenleri tarafından MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılıyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Barbaros Yoloğlu ile ilgili detaylar şöyle;

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı Spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanmış ve finale kalmıştır.

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MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
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